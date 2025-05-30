Baldızına cezaevinden tehdit: Kız kardeşi WhatsApp durumunda paylaştı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Dilan Yalçın, iddiaya göre, bir süredir anlaşamadığı kız kardeşi B.L. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

B.L., kız kardeşiyle yaşadığı tartışmayı 'Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan cezaevindeki eşi H.L.’ye anlattı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ İDDİASI

Çiftin arasındaki görüntülü görüşme sırasında H.L., baldızı Yalçın’a küfürler edip, ölümle tehdit etti.

Görüşmenin ekran kaydını alan B.L., videoyu WhatsApp durumunda paylaştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Paylaşımı gören Yalçın, paniğe kapılıp, aldığı ekran kaydıyla savcılığa giderek kız kardeşi ve eniştesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yalçın, aldığı tehdit nedeniyle can güvenliğinden endişe ettiğini ve ölmek istemediğini ifade etti.