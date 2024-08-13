Bali Adası’nda trafik kazası geçiren Tuğcan Işık, İstanbul’a getirildi

Bali Adası’nda trafik kazası geçiren Türk vatandaşı Tuğcan Işık, İstanbul’a getirildi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne nakledilen Işık, burada tedavi altına alındı.

Bali Adası’nda trafik kazası geçiren Tuğcan Işık, İstanbul’a getirildi

’nın Bali Adası’nda geçirdiği sonucu yaralanan Tuğcan Işık, ’a getirilerek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bali Adası’nda geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan Tuğcan Işık’ın ’nin Cakarta Büyükelçiliği, Sağlık Bakanlığı ve Türk Hava Yollarının (THY) koordinasyonuyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne nakledildiği belirtildi.

Bali Adası’nda trafik kazası geçiren Tuğcan Işık, İstanbul’a getirildi - 1

Işık’ın burada tedavi altına alındığı kaydedilen paylaşımda, “Devletimiz çok büyük bir devlettir ve dünyanın neresinde olursa olsun her bir vatandaşımızın iyi ve kötü gününde gerektiği şekilde yanındadır. Tuğcan Işık, Türk hekimlerine emanet.” ifadelerine yer verildi.

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