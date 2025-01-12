Balığa olan ilgi gün geçtikçe artıyor

Havaların soğuması ile bollaşarak tezgahlarda uygun fiyatlardan yerini alan balık, vatandaştan talep görmeye devam ediyor.



Eskişehir’de soğuk havaya aldırış etmeyen çok sayıda kişi, balık alabilmek için uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. İçerdiği yüksek besin değerinden faydalanmak isteyen çok sayıda vatandaşın son günlerde balığa olan talebi de esnafın yüzünü güldürdü.