Balık ağına takılan kütük balıkçının ölümüne yol açtı

Çebi'nin arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çebi'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.