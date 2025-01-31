Balık avlamak gitti: Filesine kağıt, muska ve fotoğraf takıldı

Batman'da 27 Ocak'ta balık avlamak için arkadaşlarıyla Batman Çayı'na giden bir gencin suya attığı filenin içinde şurup şişesi çıktı.



Gencin kırdığı şişenin içinden Arapça yazıların olduğu kağıt, muska ve genç bir kadının fotoğrafı çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan ve şişeden çıkanların, büyü olduğunu belirten yorumların ardından aynı çayda başka Arapça yazıların olduğu kağıtların bulunduğu görüntüler ortaya çıktı.

"SAHTEKAR"



Şişelerin kimler tarafından atıldığı bilinmezken bu paylaşımların ardından Diyanet-Sen Şube Başkanı Ahmet Cihan, uyarılarda bulunarak, büyü veya benzeri şeylerle Müslümanların beklenti içinde olmamaları gerektiğini, bunları yapanların sahtekar olduğunu ve şikayet edilmeleri gerektiğini söyledi.



Ortaya çıkan görüntülerden birini izleyen Cihan, yazılardan bir şey anlaşılmadığını ifade ederek, "Bu gibi şeyler İslam inancına aykırı konulardır. Vatandaşlarımızın özellikle dini sömürü yapan bu gibi muskacılara, falcılara inanmamaları gerekir. İslam’da sihir yoktur, falcılık yoktur, o gibi muskalar yoktur." dedi.

