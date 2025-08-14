Balık avlamak için gitti, cansız bedeni bulundu

Aydın'da balık avlamak için gölete giden Sezai Canal'ın suda cansız bedenine ulaşıldı.

'ın Karpuzlu ilçesindeki Şenköy Göleti'ne avlamak için giden 27 yaşındaki Sezai Canal'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi.

İhbarla jandarma ekipleri, bölgeye gelerek arama çalışması başlattı.

Canal'ın terlik ve cep telefonu gölet kıyısında bulundu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Boğulma ihtimali üzerine duran ekipler, Canal'ın beş saat sonra cansız bedenine ulaştı.

Canal'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Çine Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

