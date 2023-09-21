Balık halinde esnaf ile balıkçı arasında fiyat tartışması

İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (İSTANBUL DEMBİR) ile İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) arasında yapılan toplantı sonucunda, balıkçılar önceki gece denize açılmadı.
Bu durum, hamsinin hale gelmemesine ve esnaf ile balıkçı arasında gerginlik yaşanmasına neden oldu. Esnafın tepkisine karşı “vatan haini” ilan edildiklerini savunan balıkçılar, bekleme haklarını kullandıklarına dikkat çekti.
İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği Başkanı Metin Akçay (İSKOMDER) Başkanı Metin Akçay, “Bu karar avcılık yapan teknelerimizin almış oldukları bir karardı. Bu sene denizde avcılık yapmak bayağı meşakkatli bir iş olacak” derken, yükselen maliyetlere dikkat çekti.
Balıkçıların ağır ithamlarla suçlandığıın söleyen Akçay, “Şu an 25 lira 40 lira arasında sattığımız balıklar teknelerimizin maliyetini kurtarmıyor, altında kalıyor ve sektör zarar ediyor. Bu akşam denize çıkacaklar, avcılıklarına devam edecekler, biz halkımızın ucuz olan bu balığı daha çok tüketmesini istiyoruz.” diye konuştu
Balıkçı Yavuz Hendem ise 1 Eylül’den bu yana zorlu bir süreç yaşadıklarını anlattı.
Denize açılmama kararını daha önce de almak için düşündüklerini söyleyen Handem, “Biz 1 gece çıkmadık kıyamet koptu. Ne hainliğimiz ne vatan hainliğimiz kaldı. Balık tutuyoruz, onunla ilgili bir sıkıntımız yok ama balıkçı para kazanamıyor. 1 Eylül’den beri tutulan balıkların balıkçıya verilen karşılığı 15.3 lira ile 25.2 lira bandını balıkçı geçemedi. Diyoruz ki bu fiyatlar balıkçıyı kurtarmıyor. 29 lira ile denize çıktık mazot şu an 34 lira. Biz bunun altından bu şekilde kalkamayız, balık fiyatlarını düzenleyin diyorlar ki satamıyoruz.” dedi.
HALDE 20 TEZGAHTA 100 LİRA
Deniz Ürünleri Üreticileri Birlik Başkanı Ferit Yıldız da avladıkları ürünü halde 20 liraya sattıklarını ancak bu ürünlerin tezgahta 100 liraya satıldığını söyledi.
“Bizim derdimiz halkın cebindeki parayı almak değil. Biz hakkımızın peşindeyiz. Kazancımız mazota, diğer giderlere gidiyor.” diyen Yıldız, “Vatan haini ilan ettiler. Bu ülkede üretici olmak vatan hainliği mi?” şeklinde konuştu.
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