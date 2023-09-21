Balık halinde esnaf ile balıkçı arasında fiyat tartışması

Balıkçıların ağır ithamlarla suçlandığıın söleyen Akçay, “Şu an 25 lira 40 lira arasında sattığımız balıklar teknelerimizin maliyetini kurtarmıyor, altında kalıyor ve sektör zarar ediyor. Bu akşam denize çıkacaklar, avcılıklarına devam edecekler, biz halkımızın ucuz olan bu balığı daha çok tüketmesini istiyoruz.” diye konuştu



Balıkçı Yavuz Hendem ise 1 Eylül’den bu yana zorlu bir süreç yaşadıklarını anlattı.

Denize açılmama kararını daha önce de almak için düşündüklerini söyleyen Handem, “Biz 1 gece çıkmadık kıyamet koptu. Ne hainliğimiz ne vatan hainliğimiz kaldı. Balık tutuyoruz, onunla ilgili bir sıkıntımız yok ama balıkçı para kazanamıyor. 1 Eylül’den beri tutulan balıkların balıkçıya verilen karşılığı 15.3 lira ile 25.2 lira bandını balıkçı geçemedi. Diyoruz ki bu fiyatlar balıkçıyı kurtarmıyor. 29 lira ile denize çıktık mazot şu an 34 lira. Biz bunun altından bu şekilde kalkamayız, balık fiyatlarını düzenleyin diyorlar ki satamıyoruz.” dedi.