Balık halinde Kurban Bayramı durgunluğu

Kurban Bayramı'nda ete olan ilgi balığa karşı talebi azaltınca Trabzon Balık Hali en sakin günlerini yaşıyor.

Balıkçı esnafı, hem balık tedarikinde yaşanan azalma hem de şehirdeki nüfusun düşmesi nedeniyle satışların neredeyse durma noktasına geldiğini belirterek bayram sonrasını beklediklerini söyledi.

Balıkçı esnaflarından Kadir Pınar, bayram dolayısıyla az miktarda balık geldiğini belirterek, "Şu an bayram dolayısıyla çok az balık geliyor dolasıyla randımanlı balık yok. Şu an en bol balık barbun. Fiyatlarımız bayram öncesinin aynısı değişen bir şey yok." dedi.