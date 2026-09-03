Balık sezonu bereketli başladı, tezgahlar doldu

Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar yeniden denize açılırken, yeni sezonun ilk günlerinde tezgâhlar palamut, hamsi, sardalya, istavrit ve kofana başta olmak üzere birçok balık çeşidiyle doldu.

Sezonun bereketli başladığını belirten Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu ve balıkçı Kenan Balcı, av miktarındaki artışın fiyatlara da olumlu yansımasını beklediklerini söyledi.

Balıkçıların 4,5 aylık aranın ardından yeniden denize açılmasının mutluluk oluşturduğunu ifade eden Balcı, “Balıkçılar çok mutlu. Özlediğimiz güne kavuştuk. 4,5 aylık aranın ardından balık sezonu açıldı. Balıkçılar denize açıldı. Ağlarımızı nereye atsak palamut, hamsi, sardalya çıkıyor. Bu sene halkımıza bol ve ucuz balık yedireceğiz” dedi.

“AĞIMIZI NEREYE ATSAK BALIK ÇIKIYOR”

Denizlerdeki bolluğun tezgâhlara da yansıdığını belirten Balcı, vatandaşlara balık tüketmeleri çağrısında bulundu. Balcı, "Ağımızı nereye atsak balık çıkıyor. Herkese balık tavsiye ediyorum. Balık bol ve ucuzken bol bol balık yiyelim. Balık sağlık demek. 1 ay önce 50 gram olan palamut bugün 400 gram oldu. Palamutun tam mevsimi. Bol bol palamut, hamsi yiyelim" dedi.

"KOFANDA DA TEZGAHLARA DÖNDÜ"

Uzun bir aranın ardından kofananın da yeniden bol miktarda avlanmaya başladığını söyleyen Balcı, kofana fiyatlarında da önemli düşüş yaşandığını belirtti. Balcı, "Uzun süre sonra kofana balığı da çıkmaya başladı. Bol bol kofana çıkıyor. Fiyatları 1000 liradan 650 liraya kadar düştü" dedi.

Balıkçıların yüzünü güldüren bolluğun devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde hem balık çeşidinin hem de tezgâhlardaki hareketliliğin artması bekleniyor.

Balığın besin değeri açısından çok önemli olduğunu belirten Balcı, balığın içerdiği omega üç yağ asitleri sayesinde kalp ve damar sağlığını koruduğunu, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve vücudun kendini yenilemesine katkı sağladığını söyledi.

Balcı, balığın anne sütünden sonra dokuları onaran en önemli besin kaynaklarından biri olduğunu da hatırlattı.

HAFTADA İKİ GÜN BALIK, ÖMÜR BOYU SAĞLIK

Haftada en az iki kez balık tüketilmesi gerektiğini belirten Balcı, düzenli balık tüketiminin kalp sağlığı için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Balığın kötü kolesterolü düşürdüğünü, damar tıkanıklığı riskini azalttığını ve genel vücut direncini artırdığını söyleyen Balcı, balığın her yaş grubu için önemli bir besin olduğunu dile getirdi.