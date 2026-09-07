Balık sezonu hareketli başladı, Ankara esnafı iddialı: “En taze balık Ankara’da yenir”

Balık sezonunun açılmasıyla Ankara ’daki balık tezgahlarında hareketlilik başladı. Türkiye ’nin farklı bölgelerinden getirilen balıklar, sabahın erken saatlerinden itibaren başta Ulus Hali olmak üzere kentteki balıkçılarda satışa sunuluyor.

Denize kıyısı bulunmayan Başkentte sezonun başlamasıyla balıkçılardaki yoğunluk da arttı.

Ankaralılar, tezgahlardaki taze balıkları almak için balıkçıların yolunu tutarken, balıkların tazeliği ve fiyatları da vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Ulus Hali’nde uzun yıllardır balıkçılık yapan esnaf ise farklı bölgelerden getirilen ürünlerin kısa sürede Ankara’ya ulaştırıldığına dikkati çekerek, “En taze balık Ankara’da yenir” iddiasında bulundu.

BU YIL BÜYÜK BALIK DA FAZLA

Ankara Ulus Halinde 38 yıldır Balıkçılık yapan Şaban Akbaş, "balıkla ilgileniyoruz, balıkların içinde yaşamışız, balıkların içinde büyümüşüz" ifadelerine yer verdi. Balık Sezonunun açılmasının ardından sezonunun bu sene de güzel olduğuna dikkat çeken Akbaş, "Balık sezonu geçen sene de güzeldi ve ufak balık çoktu. Bu yıl büyük balık fazla. Karadeniz Palamut' unun dönemi başladı. Şimdi Palamut çok, geçen sene hamsi çoktu" dedi.

PALAMUT'UN TANESİ 100 LİRA

Balıkların geçen senenin fiyatlarıyla satışa sunduğunu dile getiren Akbaş, Sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sezon Zam yok. Palamut' un tanesi 100 lira, bir tanesi yarım kilo geliyor. Hamsinin kilosu 100 lira, İstavrit kilosu 100 lira. Mezgidin kilosu 100 lira, Barbun kilosu100 lira. Yani şu anki fiyatlar böyle, devam ediyor. Bu sene balık ucuz ve taze. Sezon güzel başladı. Şuan en çok talep Palamut'ta, millet en çok Palamut'u seviyor."

BALIĞIN BORSASI ANKARA'DA

En taze balığın Ankara'ya geldiğini ifade eden Akbaş, "deniz olmadığına göre en taze balık buraya gelir. Ankara'ya niye gelir? Türkiye'nin bütün bölgedeki denizler direkt Ankara'ya gönderim yapıyor, buradan hareket ediyor. En taze balık Ankara'da. Burası şöyle söyleyeyim, hem ucuz, hem taze, hem kalite. Önemli olan bunlardır" dedi.

ANKARA ULUS HALİNDE BALIKÇILIK YAPAN ‘MÜSLÜM BABA’

Ankara Ulus Halinde Müslüm Gürses'e benzerliği ile bilinen Mehmet Benli, Ankara Ulus Halinde 30 senedir Balıkçılık yaptığına dikkat çekti. Mesleğini çok sevdiğini dile getiren Benli, " Müslüm Baba'ya, hayranlığımdan dolayı onu çok güzel şekilde anlatıyorum. Hem şarkıyla, hem de dizi bölümlerinde oynuyorum. Müslüm Baba diyor ki, balıkçılık çok harika" dedi.

“HER YERDEN ALTI SAATTE ANKARA'DA”

En taze balık Ankara'da mı yenir? Sorusuna ülkenin dört bir yanından altı saatte Ankara'ya geldiğine dikkat çeken Benli, "İstanbul altı saat, Samsun altı saat. Her yerden altı saatte Ankara'da. Türkiye'nin en taze balıkları Ankara'da olur" dedi.