Balık sezonu sona eriyor

Balıkçılar paydos etmeye hazırlanıyor. Sezon bitmeden bazı tekneler erken paydos ederek daha şimdiden gelecek sezon hazırlıklarını başladı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, bu sezon hamsinin uzun süreli olmadığını ancak yine de av verecek şekilde olduğunu kaydetti.

Sezonun güzel geçtiğini kaydeden Mutlu, "En sevindirici yanı denizde çeşitliliğin bol oluşu ve boy oranında her hangi bir sıkıntı yaşanmaması. Palamut ile başladık, palamut gayet iyiydi. Hamsi çok uzun süreli olmazsa da yine de av verecek şekilde oldu." dedi.



Masraflarda ciddi artışın olduğunu kaydeden Mutlu, "Genel olarak değerlendirecek olursak buna da şükürler olsun bu sezon bereketli geçti diyebiliriz." diye konuştu.