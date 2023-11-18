Balık stoklarında çöküş

"ARTIK BUNA DUR DEMENİN ZAMANININ GELDİ"



Aydın, balıkçılık ile ilgili alınan kararların uygulanma aşamasında sorunlar yaşandığını kaydederek, “Balıkçılığın düzenlenmesini gerçekleştiren ilgili bakanlıkta alınan kararlarda bir sıkıntı yok ama uygulamada sıkıntılarımız var. Dolayısı ile büyük balıkçı reislerinin artık bir araya gelip kendileri bir oto kontrol ile avcılığın bu şekilde olmayacağının bir kararını verip daha düzgün bir şekilde avcılık yapmamız gerekmektedir. Bizim daha radikal kararlar almamız lazım. Yoksa Karadeniz çöktü çöküyor. Bu sene sadece hamsi değil, istavrit, palamut, lüferimiz de yok. Çok az miktarda avcılık yapılmakta ama bu artık bizi kurtaracak düzeyde değildir. Bugünden önlemlerimizi almazsak en büyük etkilenecek olan yine balıkçılardır. Dolayısı ile artık buna bir dur demenin zamanının geldiğini düşünüyorum.” ifadelerinde bulundu.



"‘YILLIK BALIK TÜKETİMİ ORTALAMAMIZ 7 KİLODAN 5 KİLOYA DÜŞTÜ"



Türkiye’deki kişi başına tüketilen balık miktarında da düşüş görüldüğünü ifade eden Aydın, şöyle konuştu:



“Şu anda bile vatandaşın balık tüketim oranları düştü. Üretim, yetiştiricilik yapıyoruz ama bunlar tüketimin artmasında bir etki oluşturmuyor. Örneğin; Türk somonu üretiliyor. Ürettiğimiz Türk somonunun yüzde 90’ını da yurt dışına yollamaktayız. Biz halk olarak nerede ise balık yiyemiyoruz. Avcılık bu şekilde devam ettiği müddetçe Türk halkı her geçen gün daha az balık ve daha pahalı tüketmeye başlayacak. Önceden Türkiye’de yıllık ortalama 7 kilogram civarında tüketimimiz vardı. Şimdilerde bu oran 5 kilogramlara kadar düştü. Bu tüketim oranının daha da düşeceğini düşünüyorum.”

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