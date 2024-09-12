Balık tezgahındaki arılara ilginç çözüm: Göz hakkı veriyor

Rize’de bir balıkçı, tezgahına konan arılar için ilginç bir çözüm buldu. Esnaf, arılar için göz hakkını verdi.

Balık tezgahındaki arılara ilginç çözüm: Göz hakkı veriyor

Av yasağının ardından balıkçı tezgahları şenlendi.

’nin Pazar ilçesinde tezgaha koyduğu balıkları arıların istila ettiğin gören Faik Yılmaz isimli esnaf çözüm yolu aradı.

Arıların en çok sevdikleri ve üzerine üşüştükleri balıkları ayıran esnaf bir askı vasıtası ile tezgahın üzerine astı.

Böylelikle arılar tezgahtaki balıklara değil, esnafın arıların göz hakkıdır diyerek ayırdığı balıklara konmaya başladı.

"BALIĞIN İSKELETİ BİLE ORTAYA ÇIKTI"

Arıların tezgaha konmaması için böyle bir çözüm yolu ürettiklerini ifade eden balıkçı esnafı Faik Yılmaz “Arılar tezgaha saldırıyor. İstavrit ve hamsiyi çok sevdiğini bildiğimiz için onları ayırıp böyle tezgahın üzerine asıyoruz. Eğer asmasak tezgahtaki balığa saldıracaklar. Bizde böyle arıları bir araya toplayarak tezgahı arıdan koruyoruz. O kadar yiyorlar ki balığın iskeleti bile meydana çıktı.” ifadelerini kullandı.

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