Balık tezgahları hareketlendi

Denizlerde av yasağı sona erdi. Balıkçılar dün denize açıldı.



1 Eylül’de av sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbul’daki balık tezgahları yeniden hareketlendi. Tezgahlarda çeşitliliğin arttığı görülürken özellikle hamsi ve istavritin bol olması dikkat çekti.



Balıkçılar, sezonun ilk günlerinde tezgahların bereketli olduğunu belirtirken vatandaşların da en çok hamsi ve istavrite ilgi gösterdiği gözlendi.



GEÇEN SENEYE ORANLA ARTIŞ



Balık fiyatlarının ise geçen seneye göre bir miktar arttığı görüldü.

