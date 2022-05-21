İstanbul'da bir kişi balık tutarken bulduğu top mermisi ile minibüse bindi.



B.O. isimli vatandaş, Büyükçekmece Gölü'nün Çatalca kıyısında balık tutarken top mermisi buldu.



Meraklı genç, top mermisini kağıda sarıp balık tutmaya geldiği kamyonetine koydu. B.O. daha sonra top mermisini Çatalca'dan arkadaşlarına göstermek için yolcu minibüsünde Esenyurt'a getirdi.

B.O., bulduğu top mermisini iş merkezindeki arkadaşlarına gösterdi. Top mermisini inceledikten sonra tedirgin olan arkadaşlarından biri, durumu polise bildirdi.



100 YILLIK

Olay yerine polis ve bomba imha ekipleri geldi. Yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen top mermisi yapılan incelemelerin ardından imha edilmek üzere bomba imha ekiplerince alındı.

B.O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.