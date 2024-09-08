Balık tutarken deniz düşüp öldü

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'ndeki sahilde erkek cesedi görenler, polise haber verdi.



Gelen ekipler, cesedin evli ve 2 çocuk babası Ahmet Çaptır'a ait olduğunu belirledi.



Çaptır'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.