Balık tutarken deniz düşüp öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde oltayla balık tutarken ayağı kayan bir kişi denize düştü. Düşme sırasında başını taşa çarpan Ahmet Çaptır hayatını kaybetti.

Balık tutarken deniz düşüp öldü

ilçesi Denizciler Mahallesi'ndeki sahilde erkek cesedi görenler, polise haber verdi.

Gelen ekipler, cesedin evli ve 2 çocuk babası Ahmet Çaptır'a ait olduğunu belirledi.

Çaptır'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Balık tutarken deniz düşüp öldü - 1

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Ahmet Çaptır'ın yalnız başına oltayla balık tutarken ayağı kayıp dengesini kaybederek denize düştükten sonra başını taşa çarptığını belirledi.

Ahmet Çaptır'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Hassa ilçesinde toprağa verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kahramanmaraş'taki deprem anı böyle görüntülendi

TÜRKİYE HABERLERİ

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

CHP'nin ikinci Can Atalay başvurusu da reddedildi

CHP'nin ikinci Can Atalay başvurusu da reddedildi

Eğlence mekanında kavga: 2 kişi silahla vuruldu

Eğlence mekanında kavga: 2 kişi silahla vuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin açıklaması: Bizzat takipçisi olacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin açıklaması: Bizzat takipçisi olacağım

İki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 kişi yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 kişi yaralı

Adana'da fırtına ağaç devirdi

Adana'da fırtına ağaç devirdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...