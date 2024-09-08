Balık tutarken deniz düşüp öldü

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'ndeki sahilde erkek cesedi görenler, polise haber verdi.
Gelen ekipler, cesedin evli ve 2 çocuk babası Ahmet Çaptır'a ait olduğunu belirledi.
Çaptır'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Ahmet Çaptır'ın yalnız başına oltayla balık tutarken ayağı kayıp dengesini kaybederek denize düştükten sonra başını taşa çarptığını belirledi.
Ahmet Çaptır'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Hassa ilçesinde toprağa verildi.
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