Balık tutarken elektrik çarpılması sonucu öldü

Ordu'da balık tutarken oltası elektrik teline takılan 17 yaşındaki Birol Küçük, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Balık tutarken elektrik çarpılması sonucu öldü

'nun Ünye ilçesinde ırmak kenarında balık tutan Birol Küçük’ün oltası teline takılınca, akıma kapıldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçük, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...