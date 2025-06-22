Balık tutarken elektrik çarpılması sonucu öldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde ırmak kenarında balık tutan Birol Küçük’ün oltası elektrik teline takılınca, akıma kapıldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Küçük, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.