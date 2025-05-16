Balık tutarken kayalıklardan denize düştü
Kocaeli Darıca'da balık tutarken 20 metre üykseklikten düşen kişi yaralandı.
Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya mevkinde V.B.K., balık tutarken dengesini kaybedip 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan denize düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 3 bot ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, yapılan çalışmayla V.B.K.’yi bota alarak kıyıya çıkarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen V.B.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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