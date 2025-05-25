Balık tutarken kayalıklardan düşüp öldü

Mersin'de deniz kenarında balık tutarken kayalıktan düşen kişi hayatını kaybetti.

Balık tutarken kayalıklardan düşüp öldü

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ömer Arık (61), tutmak için oltasını da alarak sahilden denize doğru uzanan kayalığa çıktı.

Dengesini kaybeden Arık, kayalıktan düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden sağlık ekipleri tarafından çıkarılan Arık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahsın cansız bedeni, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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