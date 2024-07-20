Balık tutmak için açıldıkları kayık battı: 2 ölü

Samsun'da balık tutmak için göle açılan Mehmet Erdenli ve Hayrettin Ertuğrul, kayıklarının batması sonucu hayatını kaybetti.

Balık tutmak için açıldıkları kayık battı: 2 ölü

’un 19 Mayıs ilçesinde Mehmet Erdenli ve Hayrettin Ertuğrul, tutmak için saat 14.00 sıralarında kayıkla Yörükler mevkisinden Ulugöl'e açıldı. İkilinin ailesi, kendilerinden uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, kayığın battığını tespit etti. Ekiplerin başlattığı geniş kapsamlı arama sonrası, Mehmet Erdenli’nin saat 21.00 sıralarında, Hayrettin Ertuğrul’un ise saat 22.30 sıralarında cansız bedenlerine ulaşıldı.

İkilinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İstanbul'da korkunç kaza! Panikleyip otomobilden atladı

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Erzurum’da muhtara silahlı saldırı

Muradiye’de toplanması yasak olan salep ele geçirildi

Muradiye’de toplanması yasak olan salep ele geçirildi

Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Havalar ne zaman serinleyecek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...