Balık tutmak isterken 15 metre yükseklikten düştü
Mersin'de şelalede balık tutmak isteyen bir kişi,15 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 36 yaşındaki M.D., şelale çevresinde balık tuttuğu sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 15 metre yüksekten aşağıya düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu noktadan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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