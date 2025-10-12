Balık tutmak isterken mahsur kaldılar

Antalya'da iki kişi balık tutmak için çıktıkları kayalıkta mahsur kaldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi’ndeki falezlerde meydana geldi. Kubilay F. ile arkadaşı İsmet F., balık tutmak için falezlerden inip bir kayanın üzerine çıktı.

Bir süre burada vakit geçiren iki arkadaş, havanın kararmasıyla bulundukları yerden çıkamayınca ilk olarak arkadaşlarından yardım istedi.

Arkadaşları da Kubilay F. ile İsmet F’yi. yukarı çıkaramayınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, falezlerden inerek, kayalıkta mahsur kalan Kubilay F. ile İsmet F.'nin yanına ulaştı.

Burada ikiliyi halatla bağlayan itfaiye ekibi, Kubilay F. ile İsmet F.'yi güvenli bölgeye çıkardı.

Kubilay F. ile İsmet F.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.