Balık tutmak isteyen çocuğun acı sonu

Erzurum'da 8 yaşındaki Muhammet, balık tutmak için gittiği Aras Nehri'nde suya kapılarak boğuldu.

Balık tutmak isteyen çocuğun acı sonu

'da Köprüköy ilçesi Yılanlı Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Muhammet Ünlü (8) köyün yakınlarında bulunan Aras Nehri’ne balık tutmaya gitti.

Balık tutmak için nehre giren çocuk bir anda suda oluşan girdaba kapıldı. Gözden kaybolan Muhammet’i bulamayan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü kurbağa adamları Muhammet Ünlü aramaya başladı.

Aras Nehri’nde dalış yapan kurbağa adamlar talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Küçük Muhammet’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-2025 GSB KYK yurt başvuru sonuçları)

KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024-2025 GSB KYK yurt başvuru sonuçları)

Bursa'da sıcaktan bunalan vatandaşlar kendini böyle serinletti

Bursa'da sıcaktan bunalan vatandaşlar kendini böyle serinletti

İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 50'nin altında

İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 50'nin altında

Düzce'de trafik kazası: 2 yaralı

Düzce'de trafik kazası: 2 yaralı

Manisa'da depo yangını

Manisa'da depo yangını

Samsun'da hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'da hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...