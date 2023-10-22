Balık tutmaya giden adamın acı sonu

Filyos Irmağı TOKİ Köprüsü mevkisinde balık tutan Yüksel Öztürk'ün (75) bir süre sonra yerinde olmadığını fark eden arkadaşları, çevre taramasında yaşlı adamı bulamayınca durumu yetkililere bildirdi.



İhbar üzerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı-Su Üstü Arama-Kurtarma ve AFAD ekipleri, Filyos Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi ile komando timi bölgeye gönderildi.



Su yüzeyi ve altında yapılan aramanın yanı sıra dron ve iz takip köpeği kullanan ekipler, Öztürk'ün cansız bedenini kaybolduğu yerden yaklaşık 100 metre uzaklıkta buldu.



Irmaktan çıkarılan ceset, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öztürk'ün kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

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