Balık tutmaya giden arkadaşlardan acı haber

M.E. (56) ve İ.K. (56) balık avlamak için Beşiri ilçesi Başarı köyü mevkisinde botla baraj gölüne açıldı.



Bir süre sonra su alan bot battı.



İ.K. yüzerek kıyıya ulaşırken, M.E. suda kayboldu.



Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi.



Ekibin baraj gölünde yaptığı arama çalışmaları sonucu M.E'nin cansız bedenine ulaşıldı.



M.E'nin cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.