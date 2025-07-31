Balık tutmaya giden Okan'dan haber alınamıyor

İstanbul'da ikamet eden 36 yaşındaki Okan Kurnaz, dün sabah saatlerinde Büyükçekmece Gölü kıyısına balık tutmak için arkadaşıyla birlikte geldi.

Bir süre sonra arkadaşı, noter işi için göl kenarından ayrılırken Kurnaz, "Kafamı dinleyeceğim" diyerek göl kenarında kaldı.

Ailesi, Kurnaz'dan uzun süre haber alamayınca, balık tutmaya geldiği alana gitti.

EŞYALARI GÖL KENARINDA BULUNDU

Göl kıyısında Kurnaz'a ait terlikleri ve kişisel eşyaları gören yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin dün başlattığı arama çalışmaları, bugün de göl çevresinde ve su altında devam ediyor.