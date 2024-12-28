Balıkçı teknesi kayalıklara çarptı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kayalıklara çarpıp su almaya başlayan teknedeki kaptan ile balıkçılar, diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Balıkçı teknesi kayalıklara çarptı

'da Oğuz K.'ye ait ahşap tekne, Yumurtalık Limanı'nda kayalıklara çarptı.

Çarpmanın etkisi ile büyük bölümü su alan tekneye batmaya başladı.

Tekne kaptanı ile içerisindeki balıkçılar, diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Bir bölümü batan tekne, ihbar sonrası gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

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