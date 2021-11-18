Balıkçı teknesinde 194 düzensiz göçmen yakalandı

Haberler - Anadolu Ajansı 18.11.2021 - 17:39
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 194 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Şarköy açıklarında bir balıkçı teknesini durdurdu.
Kontrollerde, Yunanistan'a gitmeye çalıştıkları belirlenen 90 Bangladeş, 44 Afganistan, 26 Pakistan, 25 Somali, 4 Mısır, 3 Yemen, 1 Irak ve 1 Lübnan uyruklu 194 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkçı teknesi ve yabancı uyruklular Şarköy Limanı'na getirildi.
Yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılanan düzensiz göçmenler Tekirdağ İl Göç İdaresine gönderilecek.