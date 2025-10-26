Balıkçıda denetim: Binlerce kilo istavrite el konuldu

Düzce'de yasal boy denetimine takılan istavritlere el konuldu.

Karadeniz'de devam eden balık avı sezonuyla birlikte Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, bu kapsamda avdan dönen balıkçıların nakil vasıtalarına yönelik yaptığı kontrollerde, yasal avlanma boyunun altında olan 123 kasada toplam bin 845 kilogram istavrit tespit etti.

Balıklara el konulurken, ilgili balıkçılara idari para cezası uygulandı.

El konulan istavritler, bağış kabul eden kurumlara teslim edildi.