Balıkçılar fark etti: Karadeniz’de dalgıç kıyafetli ceset bulundu

Artvin’in Arhavi ilçesi açıklarında dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu. Uzun süredir denizde olduğu değerlendirilen ceset, kimlik tespiti için morga götürüldü.

Balıkçılar fark etti: Karadeniz’de dalgıç kıyafetli ceset bulundu

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’de denizde dalgıç kıyafetli ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Arhavi ilçesinde balıkçılar deniz yüzeyinde dalgıç kıyafetli bir insan cesedi olduğunu belirterek Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi’ne haber verdi.

Balıkçılar fark etti: Karadeniz’de dalgıç kıyafetli ceset bulundu - 1

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri, cesedi sudan çıkartırken, ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Uzun süredir denizde olduğu belirlenen şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

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