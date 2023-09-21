Balıkçılar hamsiyi Karadeniz'de arayacak

"İLERDE ARTMASINI BEKLİYORUZ"



Sezon başında avlanan hamsinin Marmara'da azaldığını dile getiren Pehlivanoğlu, "Balıkçılar burada bir süre hamsi, az da olsa istavrit avcılığı yaptı. Burada son günlerde hamsi azaldı. Balıkçılar da nasiplerini aramak için Karadeniz'e gitti. Hamsi olduğu sürece balıkçılar orada avlanmaya devam edecek. İleride hamsi ve istavritin artmasını bekliyoruz. Balık artınca yeniden tayfalar gelip burada avlanmaya devam edecek." dedi.