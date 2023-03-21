Balıkçılar kabloyu kopardı, İstanbul'un deprem uyarı sistemi çalışmıyor

"BU SİSTEMDEN KANDİLLİ SORUMLU"



İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk; erken uyarı sisteminden AFAD'ın değil, Kandilli Rasathanesi'nin sorumlu olduğunu belirtti.



Erken uyarı sisteminden gelen bütün bilgilerin normalde Kandilli'de işlenerek İstanbul'daki yöneticilere iletilmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, ''Bunu üzülerek belirtmek istiyorum ki sistem maalesef çalışmıyor." dedi.

"BALIKÇILAR KABLOYU PARÇALADI"



Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, Marmara Denizi tabanına yerleştirilen kabloların balıkçılar tarafından parçalandığını Aralık 2019'da açıklamıştı. Fiber optik kabloların 3 buçuk yıllık sürede onarılamadığı anlaşıldı.



"KABLOLARI TOPLADIK, ONARIYORUZ"



Özener, "Maalesef bütün deniz haritalarında işaretli olmalarına rağmen trolle avlanan avcılar, fiber optik kabloları parçaladılar. Geldiğimiz noktada fiber optik kabloları topladık, şu anda onarılıyor." açıklamasında bulundu.



Marmara denizindeki sistem 100 hızlı müdahale istasyonu ve 10 erken uyarı istasyonundan oluşuyor.