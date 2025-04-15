Balıkçılar "Paydos" dedi: Denizlerde av yasağı başladı
2024-2025 denizlerde balıkçılık av sezonunun bugün kapandı. Balıkçılar, 1 Eylül'e kadar paydos etti.
"Vira bismillah" diyerek eylül ayında ağlarını denize bırakan balıkçılar, palamut, hamsi, çinekop, istavrit ve mezgit avcılığında bereketli geçen dönemin ardından bugün başlayan av yasağıyla sezonu kapattı.
Balıkçılar, limana demirledikleri teknelerin ve topladıkları ağların tamirine başladı.
Hazırlıkların ardından balıkçılar, kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edecek.
Yeni sezon, 1 Eylül 2025'te başlayacak.
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