Balıkçılar Sinop Limanı'na sığındı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Uyarının ardından balıkçılar Sinop Limanı’na sığındı.
Karadeniz’de saatteki hızının 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda balıkçı teknesi kent limanına geldi.
Burada bekleyişe başlayan balıkçı teknelerinin yanı sıra uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri de kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisine sığındı.
Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda ise vatandaşlardan fırtına nedeniyle dikkatli olmaları istendi.
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