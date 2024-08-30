Balıkçılar yeni sezon için heyecanlı

Av yasağının bitmesine kısa bir süre kalan Sakaryalı balıkçılar, 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılacak.

Balıkçılar yeni sezon için heyecanlı

Balıkçılar, yeni sezon öncesi teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onararak hazırlıklarını tamamladı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 15-31 Ağustos'ta denizlerde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle palamut avlamasına verilen izin doğrultusunda çapariyle avlanan balıkçılar, yeni sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

"VERİMLİ GEÇECEK"

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Bıçakçı, 15 Ağustos'ta çapari avcılığının başladığını, balığın fazla olduğunu gördüklerini belirterek, "Bu yıl verimli geçecek diye düşünüyorum. Tüm reislere, çalışanlara ve emekçilere hayırlı bir sezon olsun." dedi.

Bu sezon palamudun kendini erken gösterdiğini dile getiren Bıçakçı, "Palamut yüz güldürecek gibi. 1 Eylül'de tüm gırgır, trol, voli ve uzatma avcıları 'vira bismillah' diyecek. Palamudun yanı sıra çinekop ve hamsinin zamanı gelince bol olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Balıkçı Nurullah Topuz da yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Tüm hazırlıklarımız tamam. İyi bir sezon bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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