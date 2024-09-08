Balıkçılardan palamut uyarısı: Erken tuzlanmalı, her an kaybolabilir

Tezgahlarda palamut bolluğu devam ederken, balıkçılardan uyarı geldi. Balık esnafı, palamutun her an kaybolabileceğini belirterek, erken tuzlanmasını tavsiye etti.

Balıkçılardan palamut uyarısı: Erken tuzlanmalı, her an kaybolabilir

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından balıkçıların "Vira Bismillah" diyerek denize açılmasıyla balık tezgâhlarında palamut bolluğu yaşanıyor.

Sezonun henüz başında olunmasına rağmen son yıllarda ilk kez bu kadar bol miktarda tezgâhlarda yerini alan palamut için balıkçılar tuzlama önerisinde bulunurken, bu balığın her an kaybolma ihtimali olduğunu belirttiler.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, palamudun tuzlama zamanı olduğunu ifade ederek “Bu sene palamudun bol olacağı görüntüsü var. Vatandaş ne kadar erken tuzlarsa o kadar iyi. Çünkü palamut bir anda kaybolabilir bir anda çoğalabilir ne olacağı belli olmaz. Palamut balığı hızlı bir balık. İki gün bol gözükür üçüncü gün çok az olur. Palamutun bol olması ister istemez diğer balık çeşitlerinin fiyatını aşağıya çekti diyebiliriz. Mezgit 100 TL'ye kadar ise 50 TL'ye kadar geriledi. Geçtiğimiz günlerde bu balık çeşitlerinin fiyatı 250 TL'ye kadar seyredebiliyordu. Sezonun en uygun fiyatları diyebiliriz” dedi.

Balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu ise ”Bu sene palamut bol inşallah böyle devam edecek. Palamudun bol olduğu yerde hamsi az olur bugün olur yarın olmayabilir” diye konuştu.

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