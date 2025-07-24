Balıkçıların oltasına dev köpek balığı takıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında, 100 kilo ağırlığında mavi köpek balığı balıkçıların oltasına takıldı.

Balıkçıların oltasına dev köpek balığı takıldı

Gökçeada'da balıkçılık yapan bir balıkçı, dün balık avlamak için teknesiyle denize açıldı.

Parakete takımlarını denize bırakan Özdemir ve arkadaşları, bir süre sonra takımları toplamaya başladı. Özdemir, parakete takımı çekilirken içinde dev bir balık olduğunu gördü.

Yüzeye yaklaşan balığın mavi köpek balığı olduğunu fark eden balıkçılar şaşkınlık yaşadı.

YAKLAŞIK 100 KİLO

Yüzeye yaklaştıktan sonra balıkçı, oltayı koparıp yaklaşık 100 kilogram ağırlığında ve 2,5 metre boyundaki mavi köpek balığını doğal ortamına bıraktı.

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