Balıkçıların park kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Adana'da Balıkçılar Pazarı'nda iki esnaf arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, 29 Eylül'de Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’ndeki Balıkçılar Pazarı’nda meydana geldi.

Pazarda esnaflık yapan Ali F. (27), bir süre önce kendi araçlarını park etmek için dükkanın önüne duba koydu.

Olay günü esnaftan Gökhan E. (30), mal indirilmesi için gelen aracını park etmek üzere dubaları kaldırmak istedi. Ali F.’nin olumsuz yanıt vermesiyle ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki dükkan çalışanları, birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Kavgada bacağından bıçaklanan Gökhan E., iş yerinden aldığı tabancayla ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlar Ali F.’nin ağabeyleri Abdurrahim F. (41), Selahattin F. (42) ile sokaktan geçen Mehmet A.’nın (36) bacaklarına, kendi ağabeyi Serhat E.’nin (35) de boynuna isabet etti.



5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulans ve otomobillerle çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan Gökhan E., Ahmet E. (30), Aligül M. (24), Mustafa Kemal D. (37), M.E.'yi (16) gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.