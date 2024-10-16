Balıkesir açıklarında 39 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 39 kaçak göçmen yakalandı.

Balıkesir açıklarında 39 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye doğru Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile harekete geçen ekipler, Midilli Adası'na gitmeye çalışan bottaki 20'si çocuk, 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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