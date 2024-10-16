Balıkesir açıklarında 39 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Balıkesir Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğu bilgisini aldı.



Bölgeye doğru Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile harekete geçen ekipler, Midilli Adası'na gitmeye çalışan bottaki 20'si çocuk, 39 düzensiz göçmeni yakaladı.



Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.