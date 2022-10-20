Balıkesir açıklarında sürüklenen feribot kurtarıldı

Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makine arızası yaptığı için sürüklenen feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Kapıdağ Yarımadası açıklarında seyreden 47 metre boyundaki "Alınteri-18" isimli arabalı feribotta makine arızası meydana geldi.
Denizde sürüklenmeye başlayan feribottan yardım talebi gelmesi üzerine bölgeye KEGM'e bağlı "KIYEM-4" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
Ekiplerce bota yedeklenen feribot, Marmara Adası'na emniyetle yanaştırıldı.
Kapıdağ Yarımadası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 47 metre boyundaki arabalı feribot, KIYEM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Marmara Adası’na emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/xh5sehXnz4— KEGM (@kiyiemniyet) October 20, 2022