Balıkesir beşik gibi: İstanbul ve İzmir'de hissedilen bir deprem daha (AFAD-Kandilli Son Depremler)
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beşik gibi sallanıyor. İlçede saat 10.54'te 4,8 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu. Bu deprem İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar sürüyor.
Sındırgı'da dün gece 22.48'de 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Bu depremin ardından iki dakika sonra 4,2 büyüklüğünde ilk artçı sarsıntı kaydedilmişti.
BÖLGE BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
Artçı depremler sabaha kadar sürdü. Sındırgı, saat 02.30'da bu kez 4,4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.
Sabah saat 08.44'te ise 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bölgede irili ufaklı artçılar sürerken saat 10.10'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu sarsıntı İzmir ve Bursa gibi çevre şehirlerden de hissedildi.
Saat 10.10'daki depremden altı dakika sonra 10.16'da bu sefer 4 büyüklüğünde bir artçı daha kaydedildi.
4,8'LİK DEPREM İSTANBUL VE İZMİR'DEN DE HİSSEDİLDİ
Sındırgı'da sarsıntılar sürerken saat 10.54'te bu kez 4,8 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu.
Bu deprem İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde hissedildi.
Sarsıntı kısa süreli panik yarattı.
100'DEN FAZLA ARTÇI DEPREM OLDU
Sındırgı'da gerçekleşen artçıların en büyüğü 10.54'te yaşandı. Çevre şehirlerden de hissedilen bu depremin büyüklüğü 4,8 olarak açıklandı.
Dün geceden bu yana gerçekleşen depremlerin derinliklerinin, 5,1 ila 23,88 kilometre aralıklarında değiştiği belirlendi.
ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEK
Artçı sarsıntıların devam edeceğini ve en güvenli yerlerin sağlam binaların içi olduğunu belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Sokaklar daha tehlikeli." dedi.
Ersoy, "Sabaha kadar olan süreç biraz sık depremlerin yaşandığı bir dönemdir. Ama ondan sonraki günlerde ilk hafta yine depremler olacaktır. Şimdi sabaha kadar 4-3-2 şiddetli sürekli olacaktır bu çok normal. Yaşanan güçlü bir deprem, zayıf bir deprem değil." diye konuştu.
AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER
