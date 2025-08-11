Balıkesir beşik gibi: Sındırgı bu defa 4,4 büyüklüğünde depremle sallandı (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı depremler sürüyor. Dün akşam 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 250'den fazla artçı kaydedildi. Bugün saat 19.37'de ise 4,1, 19.52'de 4,4 ve 20.13'te 4,5 büyüklüğünde üç deprem daha oldu.

Balıkesir'de dün akşam 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 19.53'te meydana gelen ve merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin ardından bölge beşik gibi sallanıyor.

SINDIRGI SABAHA KADAR SALLANDI

verilerine göre ilçede en büyüğü 4,6 olan 237 artçı deprem meydana geldi.

Bu depremlerden 11'i büyüklüğü 4 ve 4'ün üzerinde.

Depremin hemen ardından saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1, saat 20.06'da 4, saat 20.32'de 4,2, saat 21.27'de 4,1, saat 21.31'de 4,2 ve saat 22.12'de 4,1 büyüklüklerinde depremler oldu.

Sarsıntılar sabaha kadar sürdü.

ART ARDA 4 ÜSTÜ DEPREMLER

AFAD, saat 19,37'de 4,1, 19.52'de 4,4 ve 20.13'te 4,5 büyüklüğünde üç sarsıntı daha meydana geldiğini açıkladı.  

Uzmanlar bölgedeki artçı depremlerin bir süre daha devam edeceğini belirtiyor.

-KANDİLLİ  TABLOSU

