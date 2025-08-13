Balıkesir beşik gibi! Sındırgı'da deprem sayısı bin 200'ü aştı (AFAD-Kandilli Son Depremler)

10 Ağustos akşamı saat 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki Sındırgı depreminin ardından bölgede artçı sarsıntılar oluyor.

Balıkesir'de artçı depremler kaydedilmeye devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sındırgı'da meydana gelen artçı sayısının 13 Ağustos saat 09.30 itibarıyla bin 235 olduğunu açıkladı.

AFAD, bu depremlerden 19'unun büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğunu bildirdi.