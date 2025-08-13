Balıkesir beşik gibi! Sındırgı'da deprem sayısı bin 200'ü aştı (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor. Sındırgı'da meydana gelen artçıların sayısı bin 200'ü aştı.

Balıkesir beşik gibi! Sındırgı'da deprem sayısı bin 200'ü aştı (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Balıkesir'de artçı depremler kaydedilmeye devam ediyor.

10 Ağustos akşamı saat 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki Sındırgı depreminin ardından bölgede artçı sarsıntılar oluyor.

Ersoy'dan İstanbul depremi uyarısı

Ersoy'dan İstanbul depremi uyarısı

Haberi Görüntüle

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Sındırgı'da meydana gelen artçı sayısının 13 Ağustos saat 09.30 itibarıyla bin 235 olduğunu açıkladı.

AFAD, bu depremlerden 19'unun büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğunu bildirdi.

AFAD-KANDİLLİ TABLOSU

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...