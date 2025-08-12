Balıkesir beşik gibi: Sındırgı'da vatandaşlar ikinci geceyi de dışarıda geçirdi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı depremler sürüyor. Dün akşam 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede en büyüğü 4.5 olan 250'den fazla artçı kaydedildi. Sındırgı'da çok sayıda kişi, geceyi dışarıda geçirdi.
Balıkesir'de önceki akşam 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.53'te meydana gelen ve merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin ardından bölge beşik gibi sallanıyor.
ART ARDA 4 ÜSTÜ DEPREMLER
AFAD, dün saat 19,37'de 4,1, 19.52'de 4,4 ve 20.13'te 4,5 büyüklüğünde üç sarsıntı daha meydana geldiğini açıkladı.
Uzmanlar bölgedeki artçı depremlerin bir süre daha devam edeceğini belirtiyor.
STADYUMDA SABAHLADILAR
Paniğe kapılanlar, ikinci geceyi de dışarıda geçirdi.
Artçılar nedeniyle evlerine girmek istemeyen vatandaşların toplanma noktası; Sındırgı Stadyumu oldu.
AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU
Sındırgı'daki deprem anı güvenlik kamerasında
- Etiketler :
- Haberler -
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Balıkesir Sındırgı
- Balıkesir Deprem
- Son Depremler