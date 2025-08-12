Balıkesir beşik gibi: Sındırgı'da vatandaşlar ikinci geceyi de dışarıda geçirdi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı depremler sürüyor. Dün akşam 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede en büyüğü 4.5 olan 250'den fazla artçı kaydedildi. Sındırgı'da çok sayıda kişi, geceyi dışarıda geçirdi.

Balıkesir Sındırgı'da deprem

Balıkesir Sındırgı'da deprem

Haberi Görüntüle

Balıkesir'de önceki akşam 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.53'te meydana gelen ve merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin ardından bölge beşik gibi sallanıyor.

ART ARDA 4 ÜSTÜ DEPREMLER

, dün saat 19,37'de 4,1, 19.52'de 4,4 ve 20.13'te 4,5 büyüklüğünde üç sarsıntı daha meydana geldiğini açıkladı.  

Uzmanlar bölgedeki artçı depremlerin bir süre daha devam edeceğini belirtiyor.

STADYUMDA SABAHLADILAR

Paniğe kapılanlar, ikinci geceyi de dışarıda geçirdi.

Artçılar nedeniyle evlerine girmek istemeyen vatandaşların toplanma noktası; Sındırgı Stadyumu oldu.

-KANDİLLİ  TABLOSU

Sındırgı'daki deprem anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'deki depremin merkez üssünde bu sabah... Sındırgı havadan görüntülendi

Balıkesir'deki depremin merkez üssünde bu sabah... Sındırgı havadan görüntülendi

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...