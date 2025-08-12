Balıkesir beşik gibi: Sındırgı'da vatandaşlar ikinci geceyi de dışarıda geçirdi

Balıkesir'de önceki akşam 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.53'te meydana gelen ve merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin ardından bölge beşik gibi sallanıyor.

ART ARDA 4 ÜSTÜ DEPREMLER

AFAD, dün saat 19,37'de 4,1, 19.52'de 4,4 ve 20.13'te 4,5 büyüklüğünde üç sarsıntı daha meydana geldiğini açıkladı.

Uzmanlar bölgedeki artçı depremlerin bir süre daha devam edeceğini belirtiyor.

STADYUMDA SABAHLADILAR

Paniğe kapılanlar, ikinci geceyi de dışarıda geçirdi.

Artçılar nedeniyle evlerine girmek istemeyen vatandaşların toplanma noktası; Sındırgı Stadyumu oldu.

