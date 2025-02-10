Balıkesir beyaza büründü, doğa harikası manzaralar oluştu

Sabah saatlerinde karla kaplanan ormanlık alanlar ve yollar, görsel bir şölen sunarken, vatandaşlar bu manzarayı cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Kar yağışının ardından bölgeye gelen doğa severler ve fotoğrafçılar, bu eşsiz manzaraların keyfini çıkardı.