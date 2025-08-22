Balıkesir’de hasat başladı: Çin ve Rusya'ya ihraç ediliyor

Balıkesir’in mandalina ve inciri ile tanınmış olan Havran ilçesinde incir hasadı başlarken, kurutulan incirler iç piyasanın yanı sıra yurtdışına ihraç ediliyor. Edremit -Balıkesir karayolunun kenarında incir kurutma işlemi yapan üretici Ali Dalmaz, rekoltenin de kalitenin de yüksek olduğunu söyledi.

Havran inciri, iç piyasanın yanı sıra Çin, İngiltere, Rusya ve İspanya gibi ülkelere de ihraç ediliyor.