Balıkesir depremi: 265 bağımsız bölüm ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Kurum, kentte 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu dile getirdi.

Manisa'nın da depremden etkilendiğini ifade eden Kurum, "41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Kurum, bölgede 800'ü aşkın artçı deprem olduğunu açıkladı.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Kurum, "Riskli görünen binalara girmeyin" diye konuştu.



Cuma gününe kadar Sındırgı'da tarama faaliyetleri devam edecek.

TOKİ KONUTLARI

Son olarak Kurum, Sındırgı'da TOKİ'nin yaptığı konutlara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Kurum, "100'ünü Sındırgı merkezde hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz, mayıs ayı içerisinde de teslimini yapmış olacağız." dedi.