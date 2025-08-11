Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaya ilişkin soruşturmada binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi gözaltına alındı.

Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde bir binanın yıkılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

Bakan Tunç, soruşturma kapsamında yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyeti görevlendirildiğini bildirdi.

Tunç aynı zamanda yıkılan binadan karot örnekleri alındığını kaydetti.

Hazırlanan ilk bilirkişi ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın müteahhidi ve bina sahibinin gözaltına alındığını belirten Bakan Tunç, "Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir." dedi.

Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı - 1 Sındırgı'da yıkılan binanın enkazı

BALIKESİR 6,1'LE SALLANDI

Balıkesir'de dün akşam saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Sındırgı ilçesinde bir bina yıkıldı.

Bina enkazında kalan bir kişi yaşamını yitirdi.

Sındırgı'daki deprem anı güvenlik kamerasında

