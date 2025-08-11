Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı

Bakan Tunç, soruşturma kapsamında yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyeti görevlendirildiğini bildirdi.



Tunç aynı zamanda yıkılan binadan karot örnekleri alındığını kaydetti.



Hazırlanan ilk bilirkişi ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın müteahhidi ve bina sahibinin gözaltına alındığını belirten Bakan Tunç, "Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir." dedi.