Balıkesir Edremit'te zeytinlik alanda yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı.
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22.08.2020 - 12:01
Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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