Balıkesir Edremit'te zeytinlik alanda yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor.