Balıkesir Edremit'te zeytinlik alanda yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı.

22.08.2020 - 12:01

Balıkesir Edremit'te zeytinlik alanda yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, zeytinlik alana sıçradı. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...