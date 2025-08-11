Balıkesir fay hattı haritası 2025: Balıkesir fay hattı nereden geçiyor, hangi ilçeler risk altında?
Balıkesir il sınırları içinde uzanan aktif fay hatları, özellikle Havran–Balıkesir ve Simav/Manyas çevresi üzerindeki kırılgan segmentlerle bölgeyi deprem açısından hassas kılıyor. Resmi ve akademik fay haritaları ile AFAD deprem verileri incelendiğinde, kent merkezinden kırsala, bazı yerleşimlerin doğrudan diri fay zonlarına yakın olduğu görülüyor. Peki, Balıkesir'de hangi fay hatları var, nereden geçiyor ve hangi ilçeler risk altında?
Balıkesir coğrafyası, Marmara bölgesinin batı ucuna yakın olması nedeniyle Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin (NAF) batıdaki dalları ve bölgeye özgü yerel faylarla etkileşim halinde.
Bilimsel çalışmalarda özellikle Havran–Balıkesir Fay Zonu, Simav Fayı ve Kepsut-Gönen hattı gibi segmentler vurgulanıyor. Bu fayların bazı bölümleri kırsal arazide yüzey kırıkları ve genç (Holosen) hareketler gösteriyor; yani aktif sayılıyor.
HANGİ İLÇELER YÜKSEK RİSK TAŞIYOR?
Akademik çalışmalar ve MTA paftalarına göre Havran, Kepsut, Gönen, Manyas, Susurluk ve Simav çevresi, aktif fay segmentlerine göre daha doğrudan etkilenen alanlar listesine giriyor. Ayrıca Balıkesir merkez ilçesinde özellikle zayıf zeminli alüvyon bölgelerinde hasar riski artar; yani risk yalnızca fay hattına yakınlıkla sınırlı değildir.
6.1'LİK DEPREM POTANSİYELİ HATIRLATTI
10 Ağustos 2025’te Balıkesir merkezli bildirilen 6.1 büyüklüğündeki deprem, bölgenin aktif fay karakterini ve yerel kırılma potansiyelini hatırlattı. Bu tür orta-yüksek büyüklükteki sarsıntılar, etkilenen fay segmentlerinin davranış modellerini güncellemek için önem taşıyor.
Afet sonrası hasar tespitleri ve saha çalışmaları, hangi segmentlerin daha hareketli olduğunu netleştirir.
MTA DİRİ FAY HARİTASI NASIL KULLANILIR?
MTA’nın Balıkesir paftası (1:250.000) ve AFAD’ın “diri fay katmanı” verisini edinin.
Harita ölçeği ile mahalle/ada/parsel ölçeği farklıdır — imar planları ve zemin etüdü raporlarıyla karşılaştırın.
Harita üzerinde işaretli kırık/eskimiş heyelan bölgesi veya fay boyuna yakın yeni çöküntüler varsa, ilgili yerleşimlerde önlem planı oluşturun.
Binanızın deprem güvenliğini kontrol edin, acil toplanma alanlarını belirleyin ve yakınınızdaki sağlık/lojistik merkezlerin iletişimlerini kaydedin.
BALIKESİR FAY HATTI İÇİN TIKLAYINIZ
- Etiketler :
- Haberler -
- Fay Hattı
- Balıkesir
- Balıkesir Deprem