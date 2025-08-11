Balıkesir fay hattı haritası 2025: Balıkesir fay hattı nereden geçiyor, hangi ilçeler risk altında?

Balıkesir coğrafyası, Marmara bölgesinin batı ucuna yakın olması nedeniyle Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin (NAF) batıdaki dalları ve bölgeye özgü yerel faylarla etkileşim halinde.



Bilimsel çalışmalarda özellikle Havran–Balıkesir Fay Zonu, Simav Fayı ve Kepsut-Gönen hattı gibi segmentler vurgulanıyor. Bu fayların bazı bölümleri kırsal arazide yüzey kırıkları ve genç (Holosen) hareketler gösteriyor; yani aktif sayılıyor.



HANGİ İLÇELER YÜKSEK RİSK TAŞIYOR?



Akademik çalışmalar ve MTA paftalarına göre Havran, Kepsut, Gönen, Manyas, Susurluk ve Simav çevresi, aktif fay segmentlerine göre daha doğrudan etkilenen alanlar listesine giriyor. Ayrıca Balıkesir merkez ilçesinde özellikle zayıf zeminli alüvyon bölgelerinde hasar riski artar; yani risk yalnızca fay hattına yakınlıkla sınırlı değildir.